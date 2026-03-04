Размер шрифта
Мужчину сожгли заживо из-за земельного спора с родственниками

В Индии родственники устроили расправу над мужчиной ради участки земли
Faces Portrait/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчину заживо сожгли из-за земельного спора. Об этом сообщает NDTV.

В городе Морби, штат Гуджарат, полиция раскрыла преступление из-за спора о земле стоимостью пять лакхов рупий (около 422 тыс. рублей. — «Газета.Ru»).

Как стало известно, 19 февраля жертву заманили на уединенную ферму близ Бхадияда якобы для урегулирования давнего спора о документах на недвижимость и возврате денег, но там избили трубами и дубинками.

Чтобы замести следы, тело мужчины сожгли и закопали в яму. В числе нападавших пять членов большой семьи — отец, сын, брат, племянник и зять жертвы, которые действовали сообща, чтобы совершить преступление.

Двое из них еще в розыске, главный подозреваемый признался во время допроса и указал на соучастников.

Ранее пьяный саратовец из-за ссоры сжег дом с людьми.

 
