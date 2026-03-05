Губернатор Гладков объяснил жительнице Грайворона, почему не может купить ее квартиру

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» ответил жительнице региона, которая предложила ему купить квартиру в приграничном городе Грайворон.

Чиновник отметил, что получил такое обращение второй раз. Он попросил жителей области с пониманием отнестись к тому, что не может лично находиться во всех населенных пунктах приграничья. Кроме того, у него нет денег на приобретение такого количества недвижимости и он не сможет жить везде.

По словам губернатора, очевидно, что по всей линии боевого соприкосновения в приграничье на протяжении 30 км ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Эти районы атакуют три типа БПЛА.

Гладков признал, что претензии жительницы к властям по поводу безопасности абсолютно обоснованы. Самые большие потери понес Белгород, а больше всего разрушений в Шебекино. При этом количество сбиваемых в области БПЛА увеличивается.

«Очень хочется каким-то зонтиком взять и закрыть [регион], и решить все проблемы. Но не получается, потому что ситуация у нас по Грайворону ухудшилась несколько месяцев назад», — сказал глава области.

Он добавил, что докладывает о положении дел главе государства и Минобороны и меры принимаются. Гладков отметил, что старается делать все возможное, чтобы при налетах люди не страдали.

«Не все удается. И у нас горит приграничье все. У нас крайне тяжелая ситуация с энергетикой. У нас крайне тяжелая ситуация со связью», — рассказал губернатор.

Он пообещал встретиться с жителями приграничья, в том числе в Грайвороне.

«Дело, наверное, не в этом (покупке недвижимости. — «Газета.Ru), а в том, чтобы предпринимались меры, которые бы защитили [жителей]», — заключил чиновник.

В конце февраля жительница Белгородской области предложила Гладкову приобрести ее дом, расположенный в зоне обстрелов ВСУ. Чиновник навестил ее во время рабочей поездки в Грайворонский округ, у них произошел сложный разговор. Местная жительница «ругалась» на губернатора. Глава области признал ее правоту и сказал, что жить и растить детей в таких условиях невозможно и нужно искать решение.

Ранее в Белгородской области не стали искать жителя, отказавшегося везти губернатора Гладкова.