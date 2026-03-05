Размер шрифта
Взрывы звучат в Саратове и Энгельсе

SHOT: силы ПВО отражают четвертую волну атак БПЛА ВСУ на Саратов и Энгельс
Gleb Garanich/Reuters

В Саратове и Энгельсе продолжают звучать взрывы, силы ПВО отражают четвертую волну атак украинских беспилотников. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

«Всего было слышно более 30 взрывов. Над одним из районов виден дым», — пишет канал со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, атака беспилотных летательных аппратов продолжается больше часа. В небе видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА уничтожена на подлете к городам.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он отметил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность, добавил он.

Поздно вечером в среду тажке сообщалось, что в небе над Адлером, Лазаревским районом, Сириусом и Анапой произошло около 10 взрывов.

Ранее ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке.

 
