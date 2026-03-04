«Несколько самых страшных дней в жизни»: игрок «Ньюкасла» о пребывании в ОАЭ

Защитник английского «Ньюкасла» Фабиан Шер в своих социальных сетях описал пребывание в Объединенных Арабских Эмиратах в период эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Я пережил несколько самых страшных дней в жизни — к сожалению, я своими глазами увидел, что происходит на Ближнем Востоке. Я находился там в рамках реабилитации и рад, что смог найти способ безопасно вернуться домой. То, что происходит сейчас, действительно пугает. Надеюсь, помощь дойдет до всех людей, которые в ней нуждаются в пострадавших районах», — написал Шер.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам в ряде стран региона, включая ОАЭ. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

