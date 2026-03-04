Размер шрифта
В Пентагоне допустили участие НАТО в конфликте на Ближнем Востоке

Колби: конфликт на Ближнем Востоке может потребовать координации стран НАТО
Kacper Pempel/Reuters

Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби допустили участие НАТО в операции против Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, существует реальная вероятность развития ситуации в направлении некоего формата объединения или координации действий», — сказал он.

До этого глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер заявил, что американские военные ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.

 
