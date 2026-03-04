В Белом доме раскаялись, что бесплатно отдали Украине лучшее оружие

Отдавать оружие Украине было «неразумным решением», заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер (речь идет об экс-президенте США Джо Байдене. — «Газета.Ru»), который бесплатно раздал много нашего лучшего оружия другой стране, расположенной очень далеко, под названием Украина», — сказала представитель Белого дома.

При этом Ливитт упомянула действующего американского президента Дональда Трампа, который назвал решение своего предшественника «неразумным». Несмотря на это, пресс-секретарь призвала не сомневаться в силе оружия США и армии страны.

До этого стало известно, что за первые трое суток операции против Ирана американские ВМС выпустили около 400 крылатых ракет Tomahawk — почти пятилетний объем их производства при нынешних темпах. На этом фоне аналитики заговорили о «пустых стойках» и рисках для сдерживания Китая в Тайваньском проливе. Трамп же заверил, что у США «практически неограниченные» запасы вооружений и «войны можно вести вечно».

Ранее Зеленский предрек Украине трудности с получением ракет.