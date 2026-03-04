Россиянин избил битой обидчика и напал на полицейского

В Тульской области суд приговорил 38-летнего местного жителя к 3,5 годам колонии-поселения за избиение знакомого бейсбольной битой и нападение на полицейского при задержании. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел в сквере на улице Чехова в Киреевске. Мужчины распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник ушел, взял предмет, похожий на бейсбольную биту, вернулся и нанес обидчику не менее шести ударов по голове и груди. Потерпевший получил травмы средней тяжести.

В отделе полиции зачинщик драки продолжил буйствовать и несколько раз ударил одного из сотрудников. Суд признал его виновным в умышленном причинении вреда здоровью и применении насилия к представителю власти.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

Ранее в Твери мужчина сломал пенсионерке руку после замечания.