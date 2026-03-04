В Госдуме объяснили, каким образом Россию могут вернуть на международные соревнования

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» объяснила, почему Россию не могут вернуть в полном объеме с флагом и гимном к международным стартам в любой момент, и что нужно, чтобы это случилось.

«Единственное, что надо понимать, что без решения Конгресса МОК, вернуть Россию в полном объеме невозможно. То есть МОК сначала должен собраться, как собрался, чтобы приостановить наше членство. Ведь нас наказали каким образом? Нашли юридическую зацепку и приостановили наше членство в организации. И автоматом из этого следует, что выступать на Олимпиаде могут только индивидуальные спортсмены из России под нейтральным флагом. Это такая многоходовка, там же никто не озвучит, что нас отстранили, потому что [случилась] Украина. Юридически отстранили Национальный олимпийский комитет, а не страну. Поэтому сейчас, если восстановят наш НОК, дальше не будет никаких причин отстранять спортсменов», — считает Журова.

Международный олимпийский комитет призвал все спортивные федерации отстранить российских спортсменов от соревнований весной 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине. С тех пор российские атлеты почти во всех видах спорта выступают только в нейтральном статусе.

