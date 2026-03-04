Почти 50 БПЛА атаковали Россию за три часа

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над семью регионами страны, Черным и Азовским морями 48 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над акваторией Черного моря ликвидировали 15 БПЛА, в небе Ростовской области --11, над Крымом — семь, в Саратовской области — пять, над акваторией Азовского моря нейтрализовали три БПЛА, по два дрона сбили в Белгородской и Курской областях и Краснодарском крае и еще один беспилотник уничтожили в Воронежской области.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.