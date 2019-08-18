Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи. Об этом сообщает сайт «kp.ru» со ссылкой на мужа артистки и продюсера Иосифа Пригожина.

По его словам, женой молодого человека стала девушка, с которой он учился в школе и университете.

При этом, отметил он, родственники не догадывались об их отношениях. Однако он подчеркнул, что эта девушка всегда нравилась их семье.

Продюсер уточнил, что пара расписалась в швейцарском городе Монтре. Свадьбы пока не было, поскольку у его сына недостаточно денег, заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что после операции дочь Валерии не может скрыть круги под глазами.