Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях

Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков заявил, что американская певица Леди Гага, которая подверглась нападкам в соцсетях со стороны русскоязычных пользователей Instagram, должна знать, что в России есть люди, которые не настроены к ней негативно. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим мастер отправил певице по почте серьги с уральскими камнями собственного изготовления.

По его словам, серьги изготовлены из таких материалов, как древесина пало санто, полудрагоценный минерал и смола.

Кроме того, отметил он, изделие содержит жадеит — уральский речной камень, который считается защитником от негатива окружающих людей.

«Хотелось бы, чтобы Леди Гага не думала, что в России все настроены против нее», — подчеркнул Дьяков.

При этом он уточнил, что не является поклонников Гаги, но смотрел и оценил с ней фильм, где она снималась с актером Бредли Купером.

Ранее Гагу сфотографировали с мужчиной после слухов о романе с Купером.