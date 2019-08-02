Суд в Швеции освободил из-под стражи A$AP Rocky
Шведский суд постановил освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, такое решение было принято после трех дней слушаний суда в Стокгольме.
По решению суда, рэпер и его два друга больше «не должны находиться в заключении».
Уточняется, что окончательное решение будет принято 14 августа.
Ранее прокурор в Швеции запросил полгода тюрьмы для A$AP Rocky.
До этого потерпевший потребовал компенсацию в размере около €14 тыс. за полученные травмы.