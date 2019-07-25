В Сеть выложен трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

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Трейлер новой части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился на Youtube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Роли в ленте сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун.

Действие разворачивается в эпоху пост-апокалипсиса. Картина рассказывает истории четырех людей. Название фильма обусловлено тем, что по сюжету Мир охвачен вирусом, который превращает все живое в зомби.

Первая часть ленты вышла в 2009 году, вторую фанаты увидят уже 18 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что продолжение «Zомбилэнда» получило постер в стиле 10YearsChallenge.