Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае. Об этом сообщает Gulf News.

Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Найду выступал в конце шоу. Вдруг он признался зрителям, что чувствует тревогу, он сел на скамейку, которая стояла на сцене. Спустя несколько мгновений мужчина упал.

Многие зрители решили, что это часть шоу, однако уже через пару минут на сцену выбежали сотрудники отеля Clavichord Signature, где проходило выступление. Они попытались реанимировать 36-летнего комика. То же самое попытались сделать приехавшие на место выступления врачи.

Найду профессионально занимался стендапом уже пять лет.

Ранее сообщалось, что британский стендап-комик Ян Когнито умер прямо на сцене во время выступления.