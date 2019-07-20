Певица-кандидат в депутаты Рады сообщила о нападении на нее

Украинская певица Анастасия Приходько, которая баллотируется в Раду от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. Об этом она сообщила в фейсбуке.

По ее словам, в ходе концерта на сцене пять раз выключали свет.

По этой причине, отметила певица, ей пришлось петь с людьми без музыки.

Она также выложила видео, на котором видно, как некий мужчина с голым торсом запрыгнул на сцену и повалил артистку. Однако практически сразу его оттащила охрана.

«На данный момент еду в полицию писать заявление», — уточнила Приходько.

Ранее сообщалось, что выступавшая от России на «Евровидении» певица избирается в Раду от Винницы.