Певица-кандидат в депутаты Рады сообщила о нападении на нее
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Украинская певица Анастасия Приходько, которая баллотируется в Раду от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. Об этом она сообщила в фейсбуке.
По ее словам, в ходе концерта на сцене пять раз выключали свет.
По этой причине, отметила певица, ей пришлось петь с людьми без музыки.
Она также выложила видео, на котором видно, как некий мужчина с голым торсом запрыгнул на сцену и повалил артистку. Однако практически сразу его оттащила охрана.
«На данный момент еду в полицию писать заявление», — уточнила Приходько.
Ранее сообщалось, что выступавшая от России на «Евровидении» певица избирается в Раду от Винницы.