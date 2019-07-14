Умерла Елена Касьян

Скончалась после долгой болезни писательница, бард и поэтесса Елена Касьян. Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.

Как отмечается, Касьян умерла 14 июля рано утром.

По данным РИА «Новости», у поэтессы был рак молочной железы, который нашли несколько лет назад. Она перенесла несколько операций.

«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела», — говорится на странице.

Касьян выпустила три поэтических сборника, также она писала книги для детей и была бардом.