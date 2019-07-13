Эд Ширан заявил о страшной болезни

Британский певец Эд Ширан рассказа о беспокоящей его тревожности, сообщает The Sun.

28-летний исполнитель поделился , что сократил круг общения до четырех человек из-за недуга. Ему также пришлось избавить от телефона.

«Я испытываю беспокойство каждый день», — заявил Ширан.

Певец признался, что слава заставила его чувствовать себя оторванным от жизни, отметив, что избегает выходить на улицу.

Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться.