Об осложнениях у Бари Алибасова заявил его сын

Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, в настоящее время продюсер находится в медикаментозном сне.

Он также добавил, что один из ожогов у Алибасова «зарастает неправильно».

Алибасов-младший подчеркнул, что из-за этого у продюсера возникла угроза закупорки кишечника.

Ранее стали известны новые данные о состоянии Алибасова.