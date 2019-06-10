Об осложнениях у Бари Алибасова заявил его сын

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Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, в настоящее время продюсер находится в медикаментозном сне.

Он также добавил, что один из ожогов у Алибасова «зарастает неправильно».

Алибасов-младший подчеркнул, что из-за этого у продюсера возникла угроза закупорки кишечника.

Ранее стали известны новые данные о состоянии Алибасова.