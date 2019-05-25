Сильвестр Сталлоне рассказал о сложностях с фильмом о Рэмбо

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о работе над первым фильмом о Рэмбо, передает Deadline.

По словам актера, никто не хотел браться за этот фильм, а сам он был 11-ым кандидатом на исполнение главной роли.

«Это заставило меня задуматься, почему все так боятся этой картины? Это был очень сложный проект. Он был о мужчине, борющемся со своей собственной страной», — сказал Сталлоне.

Он добавил, что студии не хотели распространять картину, пока не увидели первые 20 минут фильма.

Ранее сообщалось, что Сталлоне представит новый фильм про Рэмбо в Каннах.