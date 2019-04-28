Пугачеву благодарят в Сети за подарки проигравшим дочери Алсу участникам «Голоса»

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Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву благодарят в инстаграме за подарки проигравшим дочери Алсу участникам «Голоса».

До этого стало известно, что в субботу, 27 апреля, Пугачева лично встретилась с ребятами, которые уступили дочери Алсу. Во время встречи примадонна подарила ребятам по «Золотой звезде Аллы Пугачевой».

«Спасибо вам за эту справедливость! Спасибо, что не остались в стороне...Говорим вам еще и еще раз спасибо за то, что вы есть! Получить такую награду из ваших рук, это высшая награда, по сравнению со статуэткой из двух пальцев!», — написала одна из пользовательниц инстаграма.

Ранее сообщалось, что певица Лобода также встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» и вручила им премии.