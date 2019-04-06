Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией
Члены семьи поп-певца Майкла Джексона и люди из его окружения сняли фильм «Neverland Firsthand» («Неверлэнд из первых рук». — «Газета.Ru») и выступили против обвинений музыканта в педофилии. Об этом сообщает Vanity Fair.
Как отмечается, в картине приводятся интервью с разными людьми из окружения исполнителя. В частности, технического директора певца Брэда Сандберга.
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«Ни разу за миллион лет я не видел рядом с Майклом Джексоном ребенка, который выглядел бы подавленным, огорченным, оскорбленным», — рассказал Сандберг.
Он добавил, что Неверлэнд был мирным и безопасным местом.
Ранее сообщалось, что нестыковки в скандальном фильме о Майкле Джексоне нашел его биограф.