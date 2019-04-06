Супергеройским фильмом с Анджелиной Джоли заинтересовался номинант на «Оскар»

Пакистано-американский комик и актер Кумэйл Нанджиан ведет переговоры по поводу участия в супергеройском фильме Marvel «Вечные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что номинант на «Оскар» может присоединиться к проекту с участием актрисы Анджелина Джоли. Режиссером ленты, основанной на комиксах про расу суперлюдей, станет Хлоя Чжао.

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Согласно имеющейся информации, героиню Джоли зовут Серси, она является представительницей сверхрасы, но при этом не боится находиться среди людей. О персонаже Нанджиани пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли станет супергероем.