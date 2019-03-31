Зеленский похвалил Саакашвили

Кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский похвалил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет «Украинская правда».

Уточняется, что об этом Зеленский заявил после того, как проголосовал на избирательном участке.

Зеленский назвал Саакашвили «специалистом, который был бы полезен каждому президенту.

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Также шоумен признался, что хорошо относится к экс-главе Грузии, так как реформировал Грузию и поборол там коррупцию.

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.