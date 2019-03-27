Бывший друг Майкла Джексона высказался о скандале с педофилией

Бывший друг певца Майкла Джексона раввин Шмули Ботич высказался о скандале с педофилией. Об этом сообщает Daily Mirror.

По его словам, он поверил тому, что было изложено в фильме «Покидая Неверленд», потому что истории, которые были в нем рассказаны, слишком шокирующие и эмоциональные, чтобы оказаться ложью.

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Ботич добавил, что Джексон не мог находиться рядом с детьми после обвинений в педофилии, которые появились в 1990-х годах.

«Мы никогда не слышали обвинений, которые были бы настолько подробными», — отметил Ботич.

Он подчеркнул, что не поверил обвинениям в отношении Джексона в прошлом, но чувствовал, что им лучше перестать общаться.

Ранее сообщалось, что Дайана Росс вмешалась в скандал с педофилией Майкла Джексона.