Почему Макаревич нарисовал свинью в Госдуме, рассказал его пресс-секретарь

Пресс-секретарь лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Антон Чернин ответил на вопрос о том, зачем музыкант нарисовал свинью в очках во время заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, он не может объяснить, почему он нарисовал именно свинью.

Реклама

«А кто ж художника поймет? Когда он кота рисует или рыбу, это что-то значит? Или — кота с гитарой, рыбу в юбке?», — отметил Чернин.

Он добавил, что Макаревич часто что-то рисует просто так, автоматически.

Ранее сообщалось, что Макаревич нарисовал свинью во время заседания в Госдуме.