Стало известно, какая картина заинтересовала голого посетителя Третьяковки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/469/12255469/9768-pic905-895x505-81328.jpg">

Мужчина, который обнажился до стрингов в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, некоторое время задержался у картины Михаила Врубеля «Принцесса Греза». Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве также рассказали, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что тело мужчины было покрыто золотой краской.

Реклама

Ранее московская полиция рассказывала, что мужчина задержался у другой картины Врубеля — «Христос в Гефсиманском саду».

В настоящий момент голого ценителя искусства ищут правоохранительные органы.