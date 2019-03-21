Стало известно, какая картина заинтересовала голого посетителя Третьяковки
Мужчина, который обнажился до стрингов в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, некоторое время задержался у картины Михаила Врубеля «Принцесса Греза». Об этом сообщает РИА «Новости».
В агентстве также рассказали, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что тело мужчины было покрыто золотой краской.
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Ранее московская полиция рассказывала, что мужчина задержался у другой картины Врубеля — «Христос в Гефсиманском саду».
В настоящий момент голого ценителя искусства ищут правоохранительные органы.