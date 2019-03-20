Обнажившийся до стрингов мужчина оставил «подарки» в Третьяковке

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В Пресс-службе Третьяковской галереи назвали «несанкционированным перформансом неизвестных современных художников» прогулку по музею мужчины в одних трусах, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что после появления обнаженного гостя в помещениях галереи нашли «подарки» — в залах Третьяковки были оставлены несколько мелких «произведений искусства».

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«В Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких «современных художников», в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины», — заявили в пресс-службе.

Подчеркивается, что угрозы для произведений искусства и посетителей галереи не было.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина в стрингах прошелся по Третьяковке, а его друг повесил на стену свою картину.