Обнажившийся до стрингов мужчина оставил «подарки» в Третьяковке
В Пресс-службе Третьяковской галереи назвали «несанкционированным перформансом неизвестных современных художников» прогулку по музею мужчины в одних трусах, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что после появления обнаженного гостя в помещениях галереи нашли «подарки» — в залах Третьяковки были оставлены несколько мелких «произведений искусства».
«В Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких «современных художников», в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины», — заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что угрозы для произведений искусства и посетителей галереи не было.
Ранее СМИ сообщили, что мужчина в стрингах прошелся по Третьяковке, а его друг повесил на стену свою картину.