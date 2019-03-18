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Пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова запретила врачам ампутировать палец с инфекцией, сообщает сайт kp.ru.

«Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекции, пока ещё была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили. Я иногда думаю, если бы ей сразу удалили бы часть ноги...» — рассказала Исаева.

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По словам пиар-директора, поначалу никто не оценил серьезность ситуации, и, в первую очередь, сама Началова.

Ранее знакомые российской певицы Юлии Началовой рассказали, что перед своей смертью артистка пристрастилась к китайским таблеткам.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.