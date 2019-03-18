Дочь Началовой могут не пустить жить в новую семью Алдонина

Судьба дочери скончавшейся певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина 11-летней Веры будет решатся на семейном совете, пишет «Московский комсомолец».

Близкие семьи сообщили, что «все еще будет решаться на семейном совете, поскольку есть и любящий папа, и любящие бабушки с дедушками, и сама Вера, чье мнение обязательно будет учитываться».

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Также сообщается, что отец Веры «и финансово, и человеческим личным участием, никогда не обделял дочку».

Ранее Евгений Алдонин рассказал, как сообщил дочери о смерти певицы Юлии Началовой.