Появились кадры со съемок фильма Discovery про перевал Дятлова

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Опубликованы эксклюзивные кадры со съемок фильма Discovery о перевале Дятлова. Об этом сообщает «URA.Ru».

По данным издания, некоторые сцены документальной картины уже готовы.

«Сняты сцены, как туристы готовятся к походу, собирают рюкзаки, идут по лыжне, сверяют свой маршрут с картой и компасом. Была даже сцена, где участники группы спорят друг с другом», — рассказал изданию один из участников съемок.

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Как отмечается, роли туристов исполняют екатеринбургские актеры.

Ранее сообщалось, что съемки фильма Discovery о перевале Дятлова оказались под угрозой.