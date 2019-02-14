Появились кадры со съемок фильма Discovery про перевал Дятлова
Опубликованы эксклюзивные кадры со съемок фильма Discovery о перевале Дятлова. Об этом сообщает «URA.Ru».
По данным издания, некоторые сцены документальной картины уже готовы.
«Сняты сцены, как туристы готовятся к походу, собирают рюкзаки, идут по лыжне, сверяют свой маршрут с картой и компасом. Была даже сцена, где участники группы спорят друг с другом», — рассказал изданию один из участников съемок.
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Как отмечается, роли туристов исполняют екатеринбургские актеры.
Ранее сообщалось, что съемки фильма Discovery о перевале Дятлова оказались под угрозой.