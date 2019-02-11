Зеленский захотел лишить депутатов неприкосновенности

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он первым делом внесет в Раду законопроекты об импичменте и снятии с депутатов неприкосновенности, передает агентство «Украинские новости».

Как отмечается, таким образом Зеленский ответил на вопрос анкеты кандидатов в президенты Украины о первых шагах на посту главы государства.

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«Подам законопроекты «О народовластии», «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины»», — заявил Зеленский.

Также шоумен пообещал уйти с поста главы страны в том случае, если украинцы будут разочарованы его работой в должности президента.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело о слежке за Зеленским.