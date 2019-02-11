Зеленский захотел лишить депутатов неприкосновенности
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он первым делом внесет в Раду законопроекты об импичменте и снятии с депутатов неприкосновенности, передает агентство «Украинские новости».
Как отмечается, таким образом Зеленский ответил на вопрос анкеты кандидатов в президенты Украины о первых шагах на посту главы государства.
«Подам законопроекты «О народовластии», «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины»», — заявил Зеленский.
Также шоумен пообещал уйти с поста главы страны в том случае, если украинцы будут разочарованы его работой в должности президента.
Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело о слежке за Зеленским.