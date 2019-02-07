«Прощай, немытая Россия»: Панин намекнул на эмиграцию в США

Российский актер Алексей Панин разместил в инстаграгме фотографию американской визы с подписью «билет в один конец».

В подписи к фотографии он обратился к подписчикам и процитировал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».

Ранее Панин прокомментировал сообщение об аварии с его участием. По его словам, никакого ДТП не было, автомобили только «прикоснулись». Актер заметил, что журналисты спекулируют на его имени.