Русский музей отреагировал на кражу картины, предоставленной для выставки Куинджи

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В Русском музее знают о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает ТАСС.

Отмечается, что украденную картину музей предоставил галерее на время проведения выставки художника.

«Дальнейшие действия... Русский музей определит после более подробного изучения ситуации и консультации со специалистами», — заявили в музее.

Ранее сообщалось, что после кражи у Третьяковской галереи находится только одна машина полиции.