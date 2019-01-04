Лепс отреагировал на срыв выступлений Егором Кридом

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Музыкант Григорий Лепс прокомментировал срыв выступлений Егора Крида на фестивале в Абу-Даби, передает StarHit.

Лепс заявил, что, видимо, для таких действий музыканта были причины, однако добавил, что не приветствует подобное поведение.

«Если человек не может петь, к примеру, у него сорвался голос, это одно. А не выйти на сцену, потому что не настроения — это уже оскорбление людей. Наверно, богатые, могут себе позволить. А мы вот работаем», — сказал Лепс.

Ранее сообщалось, что в настоящее время организаторы подсчитывают размера причиненного ущерба, после которой у Крида потребуют компенсацию.