Лепс отреагировал на срыв выступлений Егором Кридом
Музыкант Григорий Лепс прокомментировал срыв выступлений Егора Крида на фестивале в Абу-Даби, передает StarHit.
Лепс заявил, что, видимо, для таких действий музыканта были причины, однако добавил, что не приветствует подобное поведение.
«Если человек не может петь, к примеру, у него сорвался голос, это одно. А не выйти на сцену, потому что не настроения — это уже оскорбление людей. Наверно, богатые, могут себе позволить. А мы вот работаем», — сказал Лепс.
Ранее сообщалось, что в настоящее время организаторы подсчитывают размера причиненного ущерба, после которой у Крида потребуют компенсацию.