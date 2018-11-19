Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года

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По версии журнала Forbes, самой высокооплачиваемой певицей 2018 года стала американская поп-исполнительница Кэти Перри, передает РИА «Новости».

По данным издания, за текущий год певица заработала около $83 млн.

Как отмечается, больше всего денег Перри принес тур после релиза альбома Witness, за один концерт певица зарабатывала примерно $1 млн.

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На втором месте расположилась ее соотечественница Тейлор Свифт с заработком около $80 млн. Третье место заняла Бейонсе, которая за минувший год получила порядка $60 млн.

В топ-десять также вошли певицы Пинк ($52 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

Ранее Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера 2018 года.