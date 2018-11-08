В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко дал комментарий в связи с предложением лишить российского актера Михаила Ефремова звания «заслуженного артиста» после интервью украинской радиостанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бортко, свое звание актер получил за талант, а не за свои высказывания.

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«То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», — заявил Бортко.

Ранее музыкант Андрей Макаревич назвал скандал вокруг Ефремова «мышиной возней».