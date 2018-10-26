Бравшая интервью у Путина телеведущая NBC требует $50 млн

Американская телеведущая Мегин Келли, уволенная с NBC за расистский комментарий, потребовала от телеканала $50 млн. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, годовая зарплата Келли составляет $25 млн. После ее увольнения до окончания трехлетнего контракта оставалось 1 год и 10 месяцев.

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Как сообщается, ее адвокат намерен потребовать от телеканала $50 млн. В противном случае телеведущая намерена подать иск против NBC.

Ранее Variety узнало, что Келли наняла известного голливудского адвоката, чтобы защищать ее интересы в ситуации с увольнением.

В России Мегин Келли известна интервью, которые она брала у президента России Владимира Путина. Последнее из них вышло в марте 2018 года.