Актер из «Игры престолов» намекнул на смерть своего героя

Актер Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера в «Игре престолов», намекнул на гибель своего героя. Об этом он рассказал в интервью Vulture.

«Я чувствую себя очень, очень — я пытаюсь найти правильное слово. Думаю, ему дали очень хороший конец истории. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным завершением», — так Динклейдж ответил на вопрос о своем отношении к роли его героя в финале сезона.

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По словам Динклейджа, последний съемочный день восьмого сезона был «красив и печален».

Ранее сообщалось, что американский актер Питер Динклейдж сыграет в киносказке «Румпельштильцхен» студии Sony по мотивам одноименного произведения братьев Гримм.