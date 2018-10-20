Актер из «Игры престолов» намекнул на смерть своего героя
Актер Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера в «Игре престолов», намекнул на гибель своего героя. Об этом он рассказал в интервью Vulture.
«Я чувствую себя очень, очень — я пытаюсь найти правильное слово. Думаю, ему дали очень хороший конец истории. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным завершением», — так Динклейдж ответил на вопрос о своем отношении к роли его героя в финале сезона.
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По словам Динклейджа, последний съемочный день восьмого сезона был «красив и печален».
Ранее сообщалось, что американский актер Питер Динклейдж сыграет в киносказке «Румпельштильцхен» студии Sony по мотивам одноименного произведения братьев Гримм.