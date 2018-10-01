СК проводит проверку после обнаружения тела мужа Марины Хлебниковой

Следственный комитет поводит проверку по факту обнаружения тела мужчины на юго-западе столицы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК Юлию Иванову.

«В понедельник, 1 октября, в квартире жилого дома, расположенного в Северном Бутово, обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами ГСУ СК проводится доследственная проверка. В ходе осмотра установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи», — сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что российская певица Марина Хлебникова обнаружила своего первого мужа мертвым в квартире.