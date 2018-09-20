Мама Деми Ловато впервые подтвердила передозировку дочери

Мама певицы Деми Ловато Дианна де ла Гарца впервые рассказала о передозировке наркотиков, от которой летом пострадала ее дочь.

В беседе с Newsmax TV, де ла Гарца вспомнила, что узнала о состоянии дочери уже после того, как новость о почти смертельной передозировке попала в новости. «Мне стали приходить сообщения. Одно за одним. Я не понимала, что происходит», — вспоминает она, как неожиданно начала получать слова поддержки.

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Прежде чем Дианна проверила сайты новостей, сообщавшие о случившемся, ей позвонила ассистентка Деми. «Келси, просто скажи, что случилось. И то, что она сказала, трудно слышать, когда ты родитель. Она сказала, что у Деми передозировка», — делится женщина, тогда немедленно помчавшаяся в больницу. «Я выскочила из машины и побежала в реанимацию, чтобы быть с ней. Она выглядела совсем плохо. Но я сказала ей: Деми, я с тобой. Я люблю тебя. И она ответила, что любит меня тоже», — продолжает Дианна.

Сейчас мама певицы уверена, что Деми уже на пути к выздоровлению.

Ранее стало известно, что Деми Ловато продает особняк.