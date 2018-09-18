Шон Пенн раскритиковал движение #MeToo

Американский актер Шон Пенн резко высказался о движении против сексуальных домогательств #MeToo, сообщает The Hollywood Reporter.

По словам артиста, движение в значительной мере поддерживается «сексуально озабоченными» людьми.

«Сущность значительной части того, чем является движение #MeToo — это [намерение] разделить мужчин и женщин», — подчеркнул Шон Пенн.

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Как отмечает издание, против самого Пенна не выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах. Однако в 2015 году актер подал иск против режиссера Ли Дэниэлса, который заявил, что такие обвинения могут возникнуть.

Ранее жена режиссера Вуди Аллена Сун-И Превин впервые высказалась о секс-скандале вокруг него.