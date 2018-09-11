Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида

Конора Макгрегора просят выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида.

Соответствующие призывы появились в российском сегменте соцсетей.

Ранее Нурмагомедов дал понять, что ему не нравится песни Егора Крида.

Певец вынужден был отменить свой концерт в Дагестане. Тимати поддержал Крида.

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Нурмагомедову вскоре предстоит бой с Конором Макгрегором.

Тимати пожелал российскому бойцу удачи в поединке, однако заявил, что был о нем лучшего мнения.

Посты с хэштегом #выйдиподкрида появились в инстаграме Макгрегора.

Его реакция пока не известна.