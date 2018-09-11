Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида
Конора Макгрегора просят выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида.
Соответствующие призывы появились в российском сегменте соцсетей.
Ранее Нурмагомедов дал понять, что ему не нравится песни Егора Крида.
Певец вынужден был отменить свой концерт в Дагестане. Тимати поддержал Крида.
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Нурмагомедову вскоре предстоит бой с Конором Макгрегором.
Тимати пожелал российскому бойцу удачи в поединке, однако заявил, что был о нем лучшего мнения.
Посты с хэштегом #выйдиподкрида появились в инстаграме Макгрегора.
Его реакция пока не известна.