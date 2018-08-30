Депардье обвинили в домогательствах

Молодая актриса, имя которой не раскрывается, обвинила актера Жерара Депардье в сексуальный домогательствах. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, французская полиция начала предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах в отношении Депардье.

Реклама

Как отмечается, в домогательствах Депардье обвинила 20-летняя актриса, имя который не раскрывается.

При этом она утверждает, что дважды подверглась домогательствам со стороны актера.

Ранее сообщалось, что Прокуратура округа Лос-Анджелесе начала расследовать еще одно дело об изнасиловании, фигурантом которого является актер Кевин Спейси.