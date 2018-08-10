Умер Николай Никогосян

В Москве на 100-м году жизни скончался народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян, сообщается на сайте Российской академии художеств.

«Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 10 августа 2018 года в Москве на 100 году ушел из жизни крупнейший мастер отечественной скульптуры, народный художник СССР, Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян (1918-2018)», — говорится в тексте официального сообщения.

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О причинах смерти скульптора в официальном сообщении не говорится.

В академии отметили, что информация о времени и месте похорон Никогосяна в данный момент уточняется.

Никогосян известен, в частности, скульптурными образами архитектурного ансамбля на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве.