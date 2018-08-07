Госпитализирован актер Иван Бортник

Народный артист России актер Иван Бортник вечером 6 августа был госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт, однако диагноз не подтвердился, передает «Пятый канал».

По имеющимся данным, позже врачи диагностировали у 79-летнего актера желудочное кровотечение и перелом шейки бедра. Причины травмы на данный момент неизвестны. О текущем состоянии Бортника также не сообщается.

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Иван Бортник с 1967 года служит в Театре на Таганке в Москве, где сыграл центральные и главные роли в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и др.

Также актер снялся почти в 30 фильмах, среди которых: «Служили два товарища», «Бумбараш», «Вечный зов», «Родня», «Место встречи изменить нельзя» и др. В 2000 году Бортник получил звание народного артиста России.

Ранее сообщалось, что супруга Владимира Этуша рассказала о его состоянии после госпитализации.