Группа Gorillaz прокомментировала отмену концерта в Москве

Музыканты группы Gorillaz в твиттере выразили сожаление из-за отмены концерта на фестивале Park Live, который проходил в парке Горького в Москве.

«Мы крайне огорчены тем, что нам пришлось прекратить игру из-за грозы», — говориться в сообщении.

Музыканты также добавили, что безопасность фанатов всегда для них на первом месте.

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Ранее сообщалось, что сильная гроза прервала концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live.

Как отмечалось, музыканты были вынуждены прекратить выступление по техническим причинам.