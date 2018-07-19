Путин наградил орденами Агутина и Маковецкого

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Леонида Агутина — орденом Дружбы, а актера Сергея Маковецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Оба артиста в этом году отметили юбилеи. Народному артисту России Сергею Маковецкому в июне исполнилось 60 лет. Он известен театральному зрителю по ролям в постановках Театра имени Евгения Вахтангова, Театра Романа Виктюка и «Современника». Кроме того, Маковецкий снимался в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Про уродов и людей», «Брат-2», «Жмурки» и др.

Леониду Агутину в июле исполнилось 50 лет. Он стал известен российскому слушателю после выхода альбома «Босоногий мальчик» в 1994 году. В мае 2018 года стало известно, что Агутин возглавит эстрадно-джазовое отделение на базе Детской музыкальной школы имени Анатолия Лядова в Москве.