Серебренников: материалы следствия не подтверждают, что мы что-то украли

Режиссер Кирилл Серебренников, знакомясь с материалами дела о хищениях в «Седьмой студии», не нашел доказательств своей вины.

«По версии следствия, мы украли обналиченные деньги, а потом на них три года проводили проект «Платформа», — цитирует РИА «Новости» высказавшегося в зале суда Серебренникова, который заканчивает знакомиться с материалами дела.

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«Даже показания Масляевой не подтверждают, что мы что-то украли. По ее словам, перед запуском «Платформы» мы попросили помощи в обналичивании денежных средств, ведь если проводить операции безналично, то придется заплатить слишком много налогов и может не хватить средств на все проекты», — пояснил Серебренников, имея в виду Нину Масляеву — экс-бухгалтера АНО «Седьмая студия», которая дала показания на других фигурантов дела.

Кирилл Серебренников признал, что не считает обналичивание денег чем-то хорошим, но упрекнул следствие за отсутствие расследования уплаты налогов или расходования обналиченных денег. «Говорят: если обналичили, значит, украли», — отмечает Серебренников.

Режиссер продолжает утверждать, что все выделенные из государственного бюджета деньги пошли именно на культурный проект, а его работники получали зарплату в кассе и расписывались за нее. В то же самое время следствие обвиняет Серебренникова и других фигурантов дела в хищении 133 млн руб.

Также фигурантами этого уголовного дела являются директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин.