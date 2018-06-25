Биографы «принцессы Леи» рассказали о ее романах с Боуи и Меркьюри

У актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», были романы с певцами Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри, передает NME со ссылкой на заявление биографов Дарвина Портера и Дэнфорта Принса в книге «Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс».

Во время тайных отношений со звездами Фишер было всего 17 лет, и она училась в лондонской театральной школе. В 1973 году она познакомилась с обоими на вечеринке Мика Джаггера, куда пришла с матерью Дебби Рейнольдс.

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О романе Фишер и Боуи Портеру рассказала актриса Джоан Хакетт еще в 1983 году. «В это время он (Боуи) жил только на кокаине и молоке. Он мог быть беспощадным, жестоким, завистливым, а иногда побеждал своих демонов и становился милым и нежным, ждущим и ищущим любви», — вспоминала Хакетт признания Фишер.

Описывая связь Фишер с Меркьюри, биографы говорят о том, что знаменитому лидеру Queen не помешали ни любовь к мужчинам, ни долгий роман с Мэри Остин. «Кэрри не хотела вмешиваться в его серьезные долгие отношения, но он проигнорировал ее переживания», — написано в новой биографии.

Книга будет опубликована в Великобритании в июле.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года. Ее мать, актриса Дебби Рейнольдс, умерла на следующий день.