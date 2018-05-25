Стала известна дата премьеры сиквела «Сияния»

Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры экранизации книги Стивена Кинга «Доктор Сон» — сиквела его знаменитого «Сияния», в киноадаптации которого в 1980 году сыграл Джек Николсон.

Как пишет портал DenOfGeek, фильм Майка Флэнэгана, ранее экранизировавшего роман Кинга «Игра Джералда», выйдет на большой экран 24 января 2020 года.

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Книга «Доктор Сон» была опубликована в 2013 году, через 36 лет после издания «Сияния». Главный герой хоррор-романа Дэнни Торранс пытается справиться с тем, что с ним произошло в детстве в отеле «Оверлук». Как и главный герой первой книги, его сын страдает от алкоголизма и вспышек ярости.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию хоррор-повести «В высокой траве», написанной Стивеном Кингом в соавторстве с его сыном Джо Хиллом.